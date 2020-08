MediaWorld attiva una campagna promozionale assolutamente interessante ed alla portata di tutti i consumatori sul territorio nazionale, il risparmio è garantito, ma attenzione a qualche piccolissima limitazione sparsa qua e là.

Il volantino MediaWorld attuale, come era lecito immaginarsi, è stato attivato anche sul sito ufficiale; gli acquisti possono essere completati fino al 30 agosto 2020, salvo esaurimento delle scorte, con spedizione a pagamento presso il domicilio. L’utente può anche approfittare del Tasso zero, a patto che la spesa superi i 199 euro, in caso contrario non vi potrà accedere.

Volantino MediaWorld: tantissimi prezzi bassi per gli utenti

Il focus del volantino MediaWorld, parlando più che altro della fascia alta del mercato della telefonia mobile, sembra essere rivolto verso il mondo Apple, infatti si trovano i due prodotti maggiormente rappresentativi del brand, quali sono iPhone 11 e iPhone 11 Pro, in promozione rispettivamente a 769 e 989 euro.

Coloro che invece vorranno effettivamente affidarsi ai dispositivi marchiati Android, allora potranno mettere le mani sui vari Oppo A91, Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A31 e similari. La spesa, in questo caso, non supera i 350 euro necessari per l’acquisto di un buon Huawei P40 Lite 5G, purtroppo gambizzato dall’assenza dei servizi Google.

Il volantino MediaWorld espande i propri confini anche verso altre categorie merceologiche, nonché prodotte di fasce di prezzo completamente differenti. La via più breve per conoscere da vicino la campagna consiste proprio nella pressione del link sottostante, in questo modo conoscerete da vicino le singole offerte, ed avrete l’opportunità di scoprire anche tutti i modelli in promozione.