A partire dal 21 agosto 2020, TIM ha introdotto sul proprio listino smartphone i nuovi dispositivi Samsung Galaxy Note 5G e Note Ultra 5G, dando ai suoi clienti la possibilità di acquistarli anche a rate. Dunque, anche TIM, dopo Vodafone e WindTre, propone la rateizzazione degli smartphone Samsung. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

TIM: il modo in cui è possibile acquistare i dispositivi

Per quanto concerne il Samsung Galaxy Note 20 5G, prevede un anticipo di 0 euro e 30 rate da 32 euro al mese. Invece, per il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (256GB), l’acquisto può essere effettuato facendo fronte ad un contributo iniziale di 149 euro e a 30 rate da 35 euro al mese.

Il finanziamento può essere fatto dalla Santander ed è prevista l’attivazione automatica dell’offerta Promo Smartphone. Questa eroga 20 Giga di traffico Internet validi per 30 giorni a 9,99 euro. 5 di questi Giga sono fruibili anche nei paesi UE. La cosa importante da considerare è che ogni offerta di questa ha insita un contributo iniziale e 30 o 24 rate mensili.

L’addebito dei pagamenti avviene solo ed esclusivamente su carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard, Amex con attivazione del servizio gratuito Ricarica Automatica. Cosa importante: non sono accettate le carte prepagate. Nel caso in cui ci fosse un recesso anticipato, è previsto l’addebito del corrispettivo per la cessazione anticipata e quello relativo alle rate residue contrattualmente previste. Tuttavia, l’acquisto può anche avvenire in un’unica soluzione al prezzo di 1079,90 euro e 1329,90 euro, rispettivamente.

Samsung Galaxy Note 20 5G e Ultra 5G: le caratteristiche tecniche e il comparto fotografico

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche di Galaxy Note 20 5G, questo ha un display flat Infinity-O Super AMOLED Plus Full HD+ HDR10+ da 6,7 pollici (risoluzione 2400×1080 pixels), un processore Octa-Core a 7nm, una RAM da 8GB e una memoria di archiviazione da 256GB non espandibile. La batteria ha una capacità da 4300 mAh e il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione One UI. È realizzato sia con la connettività 4G che 5G (sia NSA che SA).

Lo smartphone inoltre ha una tripla fotocamera posteriore costituita da una lente principale da 12MP, una Ultra Grandangolare da 12MP e un Teleobiettivo con funzionalità Space Zoom da 64MP. La fotocamera frontale è invece da 10MP.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ha, invece, un display dual edge Infinity-O Dynamic AMOLED 2X Quad HD+ HDR10+ da 6,9 pollici (risoluzione 2088×1440 pixels), un processore Octa-Core a 7nm coadiuvato da una RAM di 12GB e una memoria interna da 256GB o 512GB espandibile fino a 1TB con MicroSD. La batteria ha una capacità di 4500 mAh e il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione One UI. Supporta la connettività 5G (sia NSA che SA)e il Wi-Fi 6.

Per quanto riguarda la fotocamera, abbiamo una tripla fotocamera posteriore composta da un obiettivo principale da 108MP, uno Ultra Grandangolare da 12MP e un Teleobiettivo con funzionalità Space Zoom da 12MP. Anche in questo caso, la fotocamera frontale è da 10MP.