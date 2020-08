Nuova campagna pubblicitaria per Sky WiFi, il servizio in vera fibra di Sky arrivato proprio nell’ultimo periodo sul territorio italiano, con un volto arcinoto agli amanti del cinema, il testimonial è Jude Law.

Il 16 giugno scorso, in anteprima per gli abbonati Sky, è arrivato ufficialmente Sky WiFi, il servizio in vera fibra con il quale gli utenti potranno avere una propria connessione internet, senza doversi appoggiare ad un altro operatore telefonico.

Da domani, 25 agosto 2020, in concomitanza appunto con il lancio della campagna, anche chi non è ancora abbonato a Sky potrà scegliere la qualità e la semplicità del Triple Play di Sky, ed avere tutto in un’unica soluzione: internet, TV e voce, senza necessariamente installare una parabola sul tetto. Le città attualmente coperte da Sky WiFi sono 149, rispetto alle sole 26 del giorno del lancio.

Sky WiFi: ecco il nuovo spot televisivo

Lo spot di 60 secondi, con testimonial Jude Law, l’attore inglese due volte candidato all’Oscar, in cui attraversa alcuni dei luoghi più suggestivi di Milano, Genova e Venezia, rievocando una conversazione con una qualsiasi donna sulle connessioni invisibili, quali sono ad esempio i sentimenti, e sottolineandone l’importanza nella vita di tutti i giorni, è stato messo in onda nel corso della finale di Champions League su Canale 5 e sui canali di Sky Sport.

Il tutto rappresenta il rafforzamento della collaborazione tra Jude Law e Sky, smessi i panni di Pio XIII nell’amatissimo e seguitissimo The Young Pope e The New Pope, l’attore sarà di nuovo protagonista in autunno nel mystery drama con Naome Harris, The Third Day (in programmazione su Sky Atlantic e Now TV).