Non dovrebbe mancare molto alla presentazione della prossima serie di punta del produttore cinese, i Mate 40. Questa serie per Huawei è molto importante perché potenzialmente potrebbe trattarsi dell’ultima che avrà a bordo i chip Kirin; il destino di questi processori passa anche per le elezioni presidenziali americane di questo novembre. In tanto, i nomi dei tre modelli della serie sono comparsi in una certificazione del Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica cinese.

I tre modelli sono ovviamente il modello base, il modello Pro e il modello Pro Plus. In ordine, si tratta del Mate 40 anche detto Ocean per via del nome in codice OCE-AN00, del Mate 40 Pro o Noah visto il codice NOH-AN00 e infine il Mate 40 Pro +, nome in codice NOP-AN00.

Huawei Mate 40

Come detto, questi smartphone saranno potenzialmente gli ultimi a essere alimentati dai processori Kirin di punta. Si tratta dei Kirin 1000 prodotti con un processo da 5nm; il suo nome è stato recentemente cambiato con Kirin 9000, ma la sostanza rimane la stessa.

Nell’ultimo periodo, anche se meno del solito visto la pandemia in corso, sono comparse diverse informazioni. Precedentemente abbiamo visto i rendering in CAD di tutti i modelli della serie a cui si sono aggiunte delle immagine del comparto fotografico di essi.

Proprio la fotocamera, come la maggior dei dispositivi Huawei, è un pezzo fondamentale di questi smartphone. Quella principale dovrebbe essere da 108 megapixel in tutti i modelli mentre a cambiare sarà il teleobiettivo con lo zoom ottico e quello digitale. In ogni caso, saranno dispositivi importanti, forse gli ultimi di una serie prolifica.