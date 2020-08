L’operatore WindTre propone le sue offerte operator attack a tutti gli utenti intenzionati ad abbandonare il loro attuale gestore per procedere con l’acquisto di una nuova SIM pur mantenendo invariato il loro numero. Le tariffe disponibili variano in relazione al gestore di provenienza ma tutte permettono di ottenere gli stessi contenuti, fatta eccezione per l’offerta dedicata ai clienti Vodafone, Tim, ho Mobile e Kena Mobile. Nessuna delle offerte disponibili, inoltre, necessita di alcun costo di attivazione. Il gestore WindTre, infatti, permette di ottenerle sostenendo soltanto la spesa necessaria per l’acquisto della nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della promozione.

WindTre: le offerte per chi trasferisce il numero da un altro gestore!

Le offerte disponibili per i clienti che effettuano la portabilità del numero sono le seguenti: l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus, l’offerta WindTre Go 50 Top Plus, l’offerta WindTre Go 50 Special Plus e la WindTre Large Online 20 GB.

I clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO hanno a disposizione l’opzione più economica, cioè la WindTre Go 50 Top Plus. Il costo da sostenere per il rinnovo ammonta infatti a soli 5,99 euro al mese e include: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati.

I clienti Iliad possono attivare un’offerta altrettanto conveniente. Si tratta della tariffa WindTre Go 50 Fire Plus che, a soli 6,99 euro al mese, permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati.

L’offerta WindTre Go 50 Special Plus, invece, è dedicata ai clienti provenienti da LycaMobile i quali vanno incontro a un costo mensile di 9,99 euro e ricevono: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati.

Infine, l’offerta dedicata ai clienti Vodafone, Tim, ho Mobile e Kena Mobile è la WindTre Large Online 20 GB che necessita di un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese e prevede: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 20 GB di traffico dati.