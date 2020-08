I sistemi di ricarica rapida hanno recentemente attirato l’attenzione delle principali aziende produttrici di smartphone, le quali hanno già provveduto con la presentazione di ottimi dispositivi tramite i quali i tempi di ricarica della batteria di vari device sono stati ridotti in maniera evidente. Gli sviluppi di tale tecnologia non sono però arrivati al culmine, anzi. Stando ad alcune indiscrezioni recentemente emerse, i principali colossi procederanno molto presto con il lancio di nuovi smartphone adatti al sistema di ricarica rapida da 200W.

Ricarica rapida: molti dispositivi in arrivo permetteranno di raggiungere i 200W!

Aziende come Oppo e Huawei hanno già dato il via alla presentazione di sistemi di ricarica rapida innovativi. Sono passate soltanto poche settimane da quando Oppo ha annunciato il lancio di ben quattro dispositivi tramite i quali sarà possibile ricarica lo smartphone in pochi minuti, raggiungendo addirittura il 50% di autonomia in soli 20 minuti. Anche Huawei sembra aver mosso alcuni passi in tale direzione annunciando l’intenzione di dotare un nuovo dispositivo di un sistema di ricarica rapida da 200W. L’azienda, però, non fa riferimento a un nuovo smartphone infatti, da quanto trapelato in rete, è possibile supporre si tratti di un nuovo notebook o di un dispositivo da gaming.

In base a quanto riferito da Digital Chat Station, le due aziende citate saranno imitate da non pochi colossi. Quanto emerso sostiene che entro pochi mesi molte aziende procederanno con il lancio di nuovi smartphone il cui sistema di ricarica rapida sarà capace di raggiungere una velocità di ben 200W garantendo così tempi di ricarica ancora più brevi.

Pur trattandosi di indiscrezioni è molto probabile che quanto ipotizzato si concretizzi entro il 2021 ma sarà necessario attendere per poter conoscere con certezza le intenzioni delle varie aziende.