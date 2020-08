Entrati ufficialmente nella seconda metà di agosto, tanti eventi attendono tutti i clienti di Sky. Da qui alla fine del mese, sulla pay tv satellitare andranno in scena le sfide conclusive di Champions League ed Europa League a cui si aggiungono anche i Gran Premi di motomondiale e Formula 1 ed i playoff NBA. Tutti questi eventi potranno essere disponibili anche con la comoda tecnologia streaming.

Sky, grandi offerte in streaming grazie alla piattaforma NOW TV

Mai come in queste settimane sarà utile quindi il servizio streaming messo a disposizione da Sky, NOW TV. La piattaforma da mesi rappresenta la vera alternativa legale alla tecnologia streaming IPTV e garantisce a tutti gli appassionati la possibilità di vedere sport e calcio senza decoder e senza parabola. Tutto ciò, inoltre, a differenza del servizio satellitare senza vincolo d’abbonamento.

La vera convenienza di NOW TV è caratterizzata però dai prezzi. A differenza di Sky, tutte le principali competizioni di Sport e Calcio ad esempio saranno disponibili al semplice costo mensile di 29,99 euro. Grazie alla compatibilità con numerosi dispositivi (da smartphone a tablet a Smart TV), la visione dei canali sarà garantita sia a casa che fuori dalle mura domestiche.

Oltre al ticket Sport, inoltre gli utenti di NOW TV potranno scegliere anche tra altri pacchetti: Intrattenimento, Serie tv e Cinema. Il costo di uno di questi ticket sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti comunque potranno avere libero accesso a tutti e tre i pacchetti al costo mensile di 19,99 euro. Anche in tale circostanza non è previsto vincolo d’abbonamento.