Chiedersi quando la seconda stagione di The Witcher apparirà su Netflix è più che lecito: dopo diversi mesi di stallo, gli utenti sono interessati a conoscere le sorti dei diversi personaggi e capire le dinamiche della serie TV a fondo.

Come preannunciato, in ogni caso, la serie TV non arriverà prima del prossimo anno: già al tempo del rinnovo, infatti, gli spettatori erano stati messi al corrente del fatto che sarebbe servito più tempo per poter produrre la seconda stagione, ma a causa del lockdown la stessa subirà dei ritardi?

The Witcher: seconda stagione e non solo, ecco le novità

Stando alle indiscrezioni circolate online, le riprese della seconda stagione dovrebbero riprendere a breve: entro la seconda quindicina di agosto. Iniziate appena prima del lockdown, le stesse hanno visto una pausa di diversi mesi a loro svantaggio ma in tale ottica non è ancora chiaro se vi saranno ritardi sull’uscita o no.

In ogni caso non bisogna temere nulla: Geralt di Rivia, Yennefer e Cirilla torneranno sul piccolo schermo in una seconda produzione più entusiasmante della prima e che, per la gioia di molti, avrà una timeline più semplice da comprendere. A tal proposito, inoltre, informiamo gli spettatori che Netflix ha da poco annunciato l’arrivo di uno spin off – prequel dedicato al mondo degli Strighi; intitolato “The Witcher: Blood Origin“, quest’ultimo narrerà la storia più antica del Continente assieme alla nascita della categoria dei Witcher.

Per rimanere sempre aggiornati continuate a leggerci, ogni giorno è un buon giorno per delle nuove notizie!