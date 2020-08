Expert rilancia un volantino davvero pauroso, il giusto mix di offerte e di prezzi bassi che possono aiutare gli utenti a risparmiare, senza comunque essere costretti a rinunciare ai prodotti maggiormente desiderati e richiesti.

La campagna promozionale che l’utente può trovare discussa nel nostro articolo è una delle più invitanti dell’anno, risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, e sopratutto vi si può accedere anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Qui troviamo la possibilità di richiedere la spedizione presso il proprio domicilio, ma con costi aggiuntivi rispetto al prezzo originario di listino.

Volantino Expert: tutte le offerte da cogliere al volo

Il top di gamma incluso nella campagna promozionale promossa da Expert è prima di tutto lo Huawei P40 Pro, un vero e proprio must have per gli utenti che vogliono il massimo con uno smartphone che riserva piacevolissime sorprese anche da un punto di vista fotografico. Il prezzo non è alla portata di tutti, sono necessari praticamente fino a 1000 euro per il suo acquisto.

In alternativa, dimezzando la spesa effettiva, il cliente può decidere di puntare all’LG Velvet, non raggiungerà le prestazioni del precedente, ma resta un validissimo terminale 5G, con processore Qualcomm Snapdragon 765G ed un’estetica davvero soddisfacente. Tutto ad un prezzo più che accessibile, corrispondente per l’esattezza a 549 euro.

