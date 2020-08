Trony prosegue con la campagna promozionale intitolata Svuotatutto, al suo interno si possono scovare tantissime occasioni che permettono ai consumatori di raggiungere un risparmio notevole, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale.

La limitazione più grande del volantino corrente riguarda sicuramente la disponibilità sul territorio nazionale, in particolare sarà possibile accedere ai prezzi indicati esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio della regione Campania, in nessun altro caso sarà possibile completare un acquisto alle cifre discusse, nemmeno sul sito ufficiale dell’azienda.

Trony: il volantino che sorride agli utenti pronti a risparmiare

Trony sorride agli utenti che vogliono risparmiare il più possibile lanciando un volantino che punta a scontare alcuni top di gamma a prezzi davvero bassissimi, uno di questi è proprio il Samsung Galaxy S20, un must-have assoluto sopratutto dal momento in cui sono necessari solamente 699 euro per la versione sbrandizzata.

Sempre restando entro lo stesso brand, aggiungendo 100 euro si potranno mettere le mani sul Galaxy S20+, lo smartphone perfetto sotto ogni punto di vista, ancora più incredibile se acquistabile a 799 euro.

Naturalmente il volantino Trony non si concentra esclusivamente sul suddetto brand, sfogliando le pagine che potete trovare qui sotto avrete anche l’opportunità di mettere le mani su Huawei P30 Lite, Oppo Find X2 Lite, LG K51s, Oppo A9 o similari.

Naturalmente non abbiamo in nessun modo potuto riassumere entro queste poche parole tutta la campagna, di conseguenza potete fare affidamento sulle pagine inserite direttamente nell’articolo per maggiori informazioni in merito.