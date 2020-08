WhatsApp ora perde utenti: il migliaia scappano per una motivazione

Fare le dovute riflessioni ed obbligo nel momento in cui ci si rapporta a tante piattaforme sul web. Tra queste rientra di diritto anche WhatsApp, ovviamente una delle più utilizzate ogni giorno per via delle sue funzionalità che ormai sono noti a tutti.

La nota applicazione di messaggistica istantanea è stata in grado di cambiare il corso degli eventi per quanto riguarda le telecomunicazioni. Basti pensare che i tanto amati SMS sono andati quasi completamente in pensione visto che neanche più le promozioni telefoniche li includono al loro interno. WhatsApp ha dunque permesso a tutti di modificare le proprie abitudini, riuscendo ad introdurre funzioni molto interessanti che vanno ben oltre la semplice messaggistica. Sembra essere tutto rose e fiori, anche se in realtà non lo è. Molte persone infatti continuano a lamentarsi dei messaggi che girano all’interno della chat che spesso contengono degli inganni.

WhatsApp, ora diversi utenti sono stanchi: in molti abbandonano la chat

È capitato già tante altre volte che ci siamo ritrovati a parlare di una situazione del genere. WhatsApp è un’applicazione che non lascia fuori nessuna tipologia di utente, per cui ci sono anche coloro che di messaggiare proprio non ne hanno voglia. Molte persone infatti diffondono truffe incredibili con lo scopo di estorcere soldi al prossimo, e di questo purtroppo WhatsApp non può averne colpa.

Con alcuni aggiornamenti l’applicazione sta provando a contrastare il fenomeno, ma più di questo di certo non si può. Molte persone però hanno deciso di scappare via e di recarsi presso la concorrenza che in questo momento è rappresentata al meglio da Telegram. Scopriremo col passare delle settimane se si è trattato solo di un fenomeno isolato o magari di una prossima tendenza.