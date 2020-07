WhatsApp: la nuova truffa inganna e colpisce gli utenti, attenzione

È ormai superfluo raccontare di quanto WhatsApp sia utile per gli utenti in questi ultimi anni. Infatti l’applicazione è diventata un punto fisso su ogni smartphone, anche nel caso di coloro che risultavano scettici ormai da tempo immemore.

La svolta nel settore delle telecomunicazioni è arrivata grazie a questa nuova piattaforma, la quale anni fa è stata in grado di dare il via al processo di pensionamento dei tanto cari SMS. Ad oggi sono davvero poche le persone che infatti inviano i messaggi a pagamento, vista la presenza di WhatsApp che include peraltro tantissime altre funzioni. La piattaforma è diventata la migliore in assoluto visto il numero di utenti che ogni giorno a folla i server. Oltre 1 miliardo e mezzo in giro per il mondo infatti hanno questa piattaforma mobile, la quale però non è esente da problematiche. Queste derivano dagli utenti stessi che a volte non hanno di meglio da fare che mettere in giro delle truffe.

WhatsApp, la nuova truffa porta il nome di IKEA: ecco cosa succede

In questi giorni, come in molti già sanno, IKEA ha presentato i suoi sconti estivi su moltissimi prodotti del catalogo che andranno avanti fino al prossimo 16 agosto.

Nel frattempo proprio IKEA ha comunicato che sarebbe al corrente di una truffa che starebbe arrivando via WhatsApp. Questa prometterebbe addirittura un buono da 250 euro. L’azienda ovviamente ha precisato di essere totalmente estranea a tutto ciò, invitando le persone a non cascarci. Si tratta di una catena arrivata a tantissimi utenti, i quali però sembrerebbero aver capito di cosa si tratta.