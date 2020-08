Lucifer , The Witcher e Vis a Vis continuano ad essere attese da numerosi utenti, ma ancora oggi le novità a riguardo non sono del tutto complete. Le tre serie televisive sono disponibili sulla piattaforma di streaming online Netflix e sono pronte per sbarcare con dei nuovi episodi.

Netflix e le serie tv disponibili: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti su The Witcher, Vis a Vis e Lucifer

Per quanto riguarda la serie televisiva spagnola, la produzione ha annunciato da diverso tempo che la loro storia si è conclusa con la quinta stagione. Fortunatamente gli ideatori della serie hanno deciso di sviluppare uno spin-off intitolato El Oasis per raccontare la storia di Macarena e Zulema. La prima stagione è andata in onda sulla piattaforma lo scorso 31 Luglio.

Per quanto riguarda la serie televisiva statunitense Lucifer, l’arrivo della quinta stagione sembra essere sempre più vicino visto che una prima parte è prevista per il ventuno di Agosto. Ancora non si hanno notizie per quanto riguarda la seconda, ma non dovrebbe arrivare con molto ritardo visto che all’appello manca solo l’ultima puntata da registrare.

The Witcher è un’altra serie televisiva che ha riscosso un grandioso successo con la prima stagione mandata in onda lo scorso anno. La produzione ha dichiarato fin da subito la lavorazione della seconda stagione, ma l’arrivo inaspettato del Coronavirus ha rallentato fortemente le riprese. Purtroppo per i fan non ci sono notizie a riguardo, ancora non si sa neanche se la produzione si è riunita nuovamente per riprendere le riprese.