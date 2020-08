Postepay: clamorosa la nuova truffa, migliaia di euro portati via

Una Postepay non ha alcun problema di sicurezza ma purtroppo non si può dire lo stesso per la mente degli utenti. Questa infatti viene spesso manipolata dai truffatori, i quali sfruttano alcuni messaggi per far credere che ci siano problemi proprio con la loro Postepay.

L’obiettivo è quello di farvi credere che ci siano problemi con la vostra carta, a tal punto da reinserire i vostri dati. Così facendo l’utente non sa cosa sta accadendo effettivamente: tutti i dati reinseriti finirono nelle mani delle persone sbagliate, le quali dunque potranno accedere ai conti. Ecco le linee guida che potete rispettare per evitare qualsiasi tipologia di inganno.

Postepay: Poste Italiane detta le linee guida per evitare qualsiasi tipologia di truffa