Tra i big de social che puntano a inseguire il successo di TikTok copiandone la formula vincente adesso c’è anche Snapchat. Quest’ultimo infatti sta attualmente testando i video con musica.

La applicazione, diventata famosa per i messaggi che si auto-cancellano e molto popolare tra i giovani statunitensi (anche se nel resto del mondo il boom degli esordi è solo un ricordo), sta infatti sperimentando una nuova funzione che permette agli utenti di usare le canzoni come colonna sonora per i video. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Snapchat sta testando i video con musica in stile TikTok

Il test parte da Australia e Nuova Zelanda, per poi estendersi ad altri Paesi nel corso dell’anno, ha spiegato un portavoce di Snapchat a Bloomberg. Il catalogo musicale a cui attingere sarà “robusto”, ha promesso la società, che ha accordi di licenza con alcune delle maggiori case discografiche tra cui Universal Music e Warner Music.

La compagnia, in una nota ha affermato: “Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi per offrire agli utenti gli strumenti creativi con cui esprimersi. La musica è una nuova dimensione che possono aggiungere ai loro Snap, e che aiuta a catturare i sentimenti e i momenti che vogliono condividere con i loro veri amici“.

Snapchat si aggiunge all’elenco delle compagnie che provano a copiare TikTok. Tra queste c’è Facebook, che in Brasile ha provato a testare un clone chiamato “Lasso“, ora chiuso, e che adesso punta su Reels, uno strumento per l’editing di filmati brevi con musica per Instagram. Reels, lanciato inizialmente in Brasile, nelle scorse settimane è approdato in Francia, Germania e India.