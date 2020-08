Expert è impazzita, fino al 16 agosto è riuscita a lanciare una campagna promozionale che promette all’utente la possibilità di approfittare di alcuni dei prezzi più bassi effettivamente mai visti prima.

La soluzione risulta essere a tutti gli effetti disponibile sia nei punti vendita, che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova dinnanzi ad una grandissima possibilità di scelta. Acquistando da casa, tuttavia, è bene ricordare che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica coinvolta.

Expert: il volantino nasconde offerte speciali

Il volantino Expert nasconde offerte veramente speciali, a partire dai buoni prezzi applicati sui top di gamma di casa Huawei, gli utenti potranno infatti acquistare la coppia Huawei P40 Pro e P40, spendendo rispettivamente 949 o 699 euro, in entrambi i casi per versioni completamene sbrandizzate.

Discorso molto simile per una new entry del mercato della telefonia mobile, stiamo parlando dell’ottimo LG Velvet, smartphone 5G dalle buonissime prestazioni, grazie al processore Snapdragon 765G, in vendita a 549 euro.

Nella fascia più economica, infine, non mancano Xiaomi Redmi Note 9 in vendita a 199 euro, passando anche per gli ultimi Oppo A91 e Oppo A72, entrambi dotati di processore MediaTek dalle discrete prestazioni.

Gli acquisti possono essere supportati dal finanziamento senza interessi, un Tasso Zero estremamente interessante che aiuterà a pagare a rate la cifra dovuta ad Expert.