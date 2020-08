Nonostante siamo tutti in fermento per l’evento del colosso sud coreano Samsung, tenutosi nella giornata di ieri, le ultime indiscrezioni hanno parlato anche dell’attesissimo Samsung Galaxy a42 5G.

Quest’ultimo è tornato nuovamente sotto la luce dei riflettori dopo le primissime indiscrezioni trapelate ad inizio giugno. I dettagli offerti da Galaxy Club prima e da GeekBench ora ci permettono di delineare il quadro delle specifiche tecniche.

Samsung Galaxy a42 5G: trapelate alcune indiscrezioni sulla scheda tecnica

Il riferimento odierno va al processore: il nome in codice “lito” riportato nella scheda dovrebbe corrispondere allo Snapdragon 765G di Qualcomm, anche se non vi sono conferme ufficiali in tal senso. L’alternativa è che si tratti dello Snapdragon 690, che con il 765G condivide lo stesso nome in codice. Sono presenti anche in questo caso 4GB di RAM e Android 10 come sistema operativo.

Qualche settimana fa sono invece emersi alcuni dettagli che riguardavano la batteria del Galaxy a42 5G, si potrà infatti contare su un’unità piuttosto capiente, secondo la certificazione 3C. La capacità tipica della batteria dello smartphone sarà di ben 5.000 mAh. Possiamo parlare di un grosso passo in avanti quello compiuto dalla società, soprattutto tenendo in considerazione che il precedessore Galaxy a41 è dotato di una batteria da 3.500 mAh.

Attualmente sono ancora un’incognita le specifiche che riguardano il resto della scheda tecnica. La data di lancio del prodotto non è ancora stata confermata ufficialmente, ma ciò che si ipotizza è che il Galaxy A42 possa arrivare sul mercato soltanto durante i primi mesi del 2021. Non ci resta che attendere maggiori indiscrezioni nelle prossime settimane.