A causa della diffusione della pandemia del Coronavirus, si è prestata molta più attenzione all’igiene e alla sicurezza per evitare l’espandersi dei contagi. Per questo motivo, sono stati prodotti e distribuiti numerosi disinfettanti e igienizzanti e i più richiesti sono stati i gel per le mani. A quanto pare, però, alcuni di questi prodotti potrebbero nuocere gravemente alla salute in quanto sono stati considerati tossici.

Gel mani: ritirati 75 prodotti perché considerati tossici

A segnalare questo grave problema è stata la FDA, ovvero l’agenzia di controllo degli alimenti e dei medicinali. Secondo quanto scoperto da questa agenzia, sarebbero ben 75 i prodotti di gel igienizzanti per le mani che risultano tossici per la nostra salute. Questo sarebbe dovuto alla presenza all’interno di questi gel di sostanze tossiche come il metanolo. Questa sostanza può infatti nuocere gravemente alla salute delle persone, soprattutto se viene assorbita dalla pelle o se viene ingerita.

Qualche tempo fa la FDA aveva già individuato alcuni prodotti tossici, ma ora l’agenzia ha individuato molti altri gel igienizzanti tossici per la nostra salute. L’agenzia ha infatti dichiarato di “essere a conoscenza del fatto che adulti e bambini hanno ingerito prodotti disinfettanti per le mani contaminati con metanolo che ha portato a recenti eventi avversi tra cui cecità, ricoveri e morte”.

Tra i gel considerati tossici, la FDA ha individuato quelli dei marchi Maquiladora Miniara, Limpo Quimicos, AAA Cosmetica, 4E Global’s Modesa, 4E Global’s Blumen, DDI Multinacional, Eskbiochem’s CleanCare, Real Clean Distribuciones, Transliquid Technologies e Saniderm Advanced Hand Sanitizer. L’agenzia del controlli di alimenti e medicinali ha comunque consigliato di non utilizzare prodotti a base di metanolo e di limitarsi ad utilizzare prodotti con al massimo il 60% di etanolo.