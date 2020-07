Gel mani: non comprate questi prodotti, sono tossici

Il 2020, con l’arrivo del conosciuto virus pandemico denominato Covid-19, ha visto passare enormi quantità di mascherine, guanti e gel mani. Inutile dire che in tutti i casi elencati, molti individui hanno dato il via libera alla loro creatività per rifilare prodotti scadenti, non controllati o addirittura tossici. Tra questi prendiamo in esame il gel igienizzante per le mani, molti dei quali sono stati rimossi dal commercio. Ecco la lista dei prodotti da evitare in quanto tossici.

Gel mani: la lista dei prodotti più pericolosi

Negli ultimi tempi, è scattato l’allarme della FDA, l’agenzia addetta al controllo di alimenti e medicinali: alcuni prodotti sono risultati positivi a una contaminazione da metanolo, una sostanza molto nociva. Difatti, l’alcol metilico viene utilizzato solitamente nelle industrie assieme al solvente. Questo può causare gravi danni al sistema nervoso e addirittura alla morte se ingerito.

Sono stati ritirati ben 75 marchi diversi. In ogni caso la FDA ha consigliato vivamente di usare acqua e sapone per lavare le mani piuttosto che utilizzare prodotti aggressivi. Se però vi doveste trovare fuori casa e non aveste alcun modo per igienizzarvi, limitatevi ad utilizzare prodotti che contengano almeno il 60% di etanolo.

Tra i marchi peggiori vi sono: Blumen, Klar and Danver, Hello Kitty, Assured Instant Hand Sanitzer, LumiSkin, Qualitamed Hand Sanitzer, The Good Gel, Clean Care, Saniderm, Andy’s, Gelclor, Neonatural, Plus Advanced, Optimus Lubricants, Shine and Clean, Selecto, Mystic Shiel Protection, Born Basic, Anti-Bac, Scent Theory, Cavalry, Enliven, Lux Eoi, Keep it clean, Bersih, Britz, DAESI. Ognuno di questi prodotti sono di proprietà di grandi gruppi messicani e in maggioranza della Global, Sapi, della Eskbiochem e della Real Clean Distribuciones.