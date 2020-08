Mancano davvero poche ore al tanto atteso Samsung Galaxy Unpacked 2020 ma le indiscrezioni non si fermano e continuano a venire a galla novità in merito alle funzioni e ai dettagli dei dispositivi che verranno presentati. L’ultima notizia riguarda il Samsung Galaxy Note 20 Ultra e i nuovi auricolari Galaxy Buds Live.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra e le Buds Live collaborano durante la registrazione dei video!

Stando alle informazioni emerse da un tweet di Walking Cat i due dispositivi Samsung, che avremo modo di conoscere in maniera ufficiale durante l’evento Unpacked 2020 fissato per il 5 agosto, saranno in grado di collaborare per rendere migliore la registrazione dei video.

Gli utenti, dunque, potranno utilizzare le Buds Live come microfono esterno durante la registrazione di video, ma soltanto se abbinate alla versione Ultra del tanto atteso Samsung Galaxy Note 20. Sappiamo, inoltre, che la funzione potrà essere sfruttata esclusivamente in caso di registrazione in modalità Pro.

Attraverso tale funzione il colosso offrirà agli utenti la possibilità di ottenere dei video con un’ottima qualità audio ma sarà necessario attendere la presentazione dei dispositivi per ottenere conferme a riguardo. Samsung durante il Galaxy Unpacked non si limiterà a presentare i due device qui menzionati.

Grazie a un breve video diffuso dalla stessa azienda, infatti, siamo in grado di conoscere quelli che saranno i device protagonisti, e quindi: i nuovi tablet Galaxy Tab S7 e S7+; il Galaxy Watch 3; il Galaxy Z Fold; le nuove cuffie Galaxy Buds Live; e infine, il Samsung Galaxy Note 20, anche nella versione Ultra.