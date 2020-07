Il Samsung Galaxy Note 20 non sarà l’unico protagonista dell’evento Samsung Unpacked previsto per il 5 agosto. In tale occasione il colosso procederà anche con la presentazione di altri dispositivi tra i quali particolare attenzione suscitano i nuovi tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 Plus.

Samsung Galaxy Tab S7 e S7 Plus: ecco alcuni dettagli tecnici!

Manca davvero poco al lancio dei nuovi tablet Samsung e la maggior parte delle loro caratteristiche tecniche sono già emerse. Alcune indiscrezioni hanno infatti offerto quasi tutti i dettagli tecnici dei dispositivi.

Sappiamo che i due modelli presenteranno dimensioni e display differenti. Il Samsung Galaxy Tab S7 sarà dotato di display da 11 pollici; la versione Tab S7 Plus, invece, avrà un pannello AMOLED da 12,4 pollici. Anche la capacità della batteria dei due modelli presenta delle differenze. Infatti, il Tab S7 presenterà una batteria da 7.040 mAh; il modello S7 Plus, invece, avrà una batteria da 10.090 mAh.

I due tablet hanno anche molte caratteristiche in comune. Entrambi, ad esempio, presenteranno un processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus e saranno abbinati alla nuova S-Pen. Le fotocamere dovrebbero non presentare alcuna differenza. Il Galaxy Tab S7 e il Galaxy Tab S7 Plus, quindi, dovrebbero entrambi presentare una fotocamera frontale da 8 Megapixel e una fotocamera posteriore doppia costituita da un sensore da 13 Megapixel e un grandangolare da 5 Megapixel.

Al momento non conosciamo il costo dei due dispositivi Samsung e, in realtà, la data di presentazione non è stata confermata dal colosso. E’ certo che le sorprese non saranno poche durante il Samsung Unpacked.