Gli smartphone sono in continua evoluzione e in tantissimi oramai cambiano il proprio con l’ultima uscita per rimanere sempre aggiornati e all’avanguardia, ma cosa fare con quello vecchio? Ci sono i consumatori che rivendono il vecchio modello, ma ci sono tante altre persone che non riescono a rivenderlo perché magari è troppo usurato o per tanti altri motivi. Invece di buttarlo, potrebbe servire in qualche modo.

Fortunatamente ci sono tantissimi metodi alternativi e utili per utilizzarne uno ancora funzionante, ecco descritta qualche idea qui di seguito.

Smartphone da riciclare: ecco descritti alcuni metodi per utilizzare ancora un vecchio modello

Per coloro in possesso di un vecchio smartphone un metodo abbastanza utile è quello di utilizzarlo come sveglia. I consumatori possono evitare di utilizzare il proprio smartphone e di conservarlo vicino al proprio letto così da evitare anche l’assorbimento delle onde elettromagnetiche.

Un altro utile metodo per riutilizzare un dispositivo vecchio ed evitare così di usurare quello nuovo è quello di utilizzarlo come navigatore satellitare. Basta scaricare un’applicazione gratuita tramite una connessione wi-fi che non richiede alcun tipo di connessione all’utilizzo oppure scaricare le mappe da Google Maps così da poter seguire il percorso anche in modalità offline.

L’altra alternativa, invece, è quella di utilizzarlo come telecomando della televisione o del condizionatore scaricando una delle tante applicazioni gratuite in rete. Ad esempio, gli utenti possono affidarsi all’app Sure e seguire tutte le indicazioni descritte, si tratta di un servizio molto apprezzato da gran parte degli utenti perché semplice e veloce da utilizzare.