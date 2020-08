Le serie TV di Netflix portano sempre tanto hype con loro e questo è anche il caso di After Life e Peaky Blinders. Dopo due stagioni da capogiro, i fans e abbonati del colosso dello streaming hanno solo una domanda in testa: “quando torneranno con nuovi episodi”?.

Il coronavirus, come noto, ha destato non pochi problemi a tal merito, ma nonostante ciò non c’è da temere: le due serie appena citate torneranno ufficialmente, bisognerà attendere solo un po’ più del dovuto.

After Life e Peaky Blinders: tutto quello che sappiamo in merito

After Life e Peaky Blinders sono talmente diverse tra di loro da sembrare antipodi se non fosse per un unico dettaglio: il spiccato humor britannico all’interno delle due serie TV.

La prima, trattandosi di una dark comedy si configura quasi come una novità nel catalogo di Netflix eppure quest’ultima è piaciuta così tanto agli spettatori da venir rinnovata quasi immediatamente dopo l’uscita della seconda stagione avvenuta in aprile. Pochi giorni addietro Ricky Gervais, interprete del protagonista Tony, ha pubblicato uno scatto con in mano il copione della 3×01, ora ci si aspetta che le riprese inizino presto per fare capolinea del 2021 online.

Per quanto concerne Peaky Blinders e la sua sesta stagione, invece, non c’è da temere: gli Shelby torneranno sul piccolo schermo in tutto il loro splendore e proprio questa stagione, a sentir parlare l’ideatore, sarà la migliore di sempre, dettaglio che inverosimilmente deve essere attribuito al coronavirus e al lockdown imposto dalle autorità. Quando tornerà? Anche essa nel 2021.