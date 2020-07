Qualche giorno fa aveva fatto capolino sul portale di benchmark Geekbench un nuovo smartphone targato Oppo, ovvero il nuovo Oppo A72 5G, e nella giornata odierna il produttore cinese lo ha presentato ufficialmente sul mercato.

Oppo A72 5G è ufficiale: ecco le specifiche tecniche

Il nuovo device dell’azienda appartiene alla fascia media del mercato ed è in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. Il processore montato a bordo è l’ultimo SoC medio di gamma con supporto al 5G di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 720 5G. La versione standard di questo device, invece, ha come processore il SoC Snapdragon 665 di casa Qualcomm.

La parte frontale del device è uguale al modello standard, dato che troviamo un display LCD da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+. Come novità, però, qui è presente un pannello con un refresh rate pari a 90Hz. La parte posteriore del device è invece occupata da una zona quadrata laterale dove sono presenti tre fotocamere. Queste sono composte da un sensore primario da 16 megapixel più un grandangolo da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è invece alloggiata nel piccolo foro nel display ed è da 8 megapixel.

Il resto della scheda tecnica include una batteria da 4040 mAh con ricarica rapida da 18W (con porta di ricarica USB Type C), il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, un sensore biometrico laterale e Android 10 installato a bordo.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A72 5G sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Cina in diverse colorazioni (tra le quali una cangiante tra l’azzurro e il rosso) ad un prezzo di circa 230€ al cambio per l’unico taglio di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.