Signify, è una delle aziende leader mondiali, specializzata in illuminazione. Oggi, ha annunciato l’ultimo aggiornamento della linea di prodotti Philips Hue, che oltre alle classiche lampade e lampadine Bluetooth, si è impegnata nel creare nuovi dispositivi che possono rendere la casa più luminosa e funzionale. Si tratta principalmente, di lampade per interni, per uffici e per ambienti chiusi. Vediamo insieme quali sono i prezzi e le tipologie disponibili attualmente.

Signify e Philips, ecco quali sono i modelli di lampade disponibili, che hanno creato insieme

Philips Hue A21. Questa lampadina e in grado di illuminare una stanza intera, grazie ai suoi 1600 lumen. L’equivalente ad una lampadina classica è di circa 100 W. È perfetta per illuminare ambienti come la cucina, sia nel momento della preparazione, in cui serve molta luce, che nel momento del pranzo in cui può essere interessante creare più atmosfera. Si tratta infatti di lampade Bluetooth, con il controllo wireless della luminosità.

Philips Hue Centris. Questa invece, è una serie di faretti LED a soffitto, sia in luce bianca che a colori. Tra le cose che è in grado di fare, può illuminare una stanza intera e illuminare delle zone specifiche grazie alla possibilità di regolarne il getto. È infatti dotata di una rotazione a 350 gradi, regolabile quindi in moltissime maniere diverse.

Philips Hue Lightstrip Plus. Questa serie di lampade, è personalizzabile in molti modi diversi. La luce può essere indirizzata, adattata e tagliata a proprio piacimento, potendo collegare inoltre una nuova Lightstrip, a una vecchia.

Philips Hue Bloom. Questo dispositivo, è invece una lampada da tavolo. È stata aggiornata a nuove colorazioni ad un potenziamento di luce bianca, fino a 500 lumen. Per tutti coloro che non conoscono bene la gamma Philips Hue, questa potrebbe essere un ottimo inizio per abituarsi alla tipologia di utilizzo della gamma. Essere regolata per una illuminazione minima, inferiore all’1%. È perfetta quindi per essere utilizzata anche come lampada notturna.

Altri prodotti sono stati creati, come plafoniere, faretti, pendenti, applique e plafoniere a pannello. I prezzi di tutti i dispositivi appena detti, sono i seguenti:

Lampadina Philips Hue A21 : 24,90 EUR

: 24,90 EUR Faretti a soffitto Philips Hue Centris (sia bianchi che neri) disponibili in quattro dimensioni: da 279,90 EUR a 449,90 EUR

(sia bianchi che neri) disponibili in quattro dimensioni: da 279,90 EUR a 449,90 EUR Philips Hue Bloom (sia bianca che nera): 79,90 EUR

(sia bianca che nera): 79,90 EUR Philips Hue Lightstrip Plus :

: versione da 1 metro EUR 79,90

versione da 2 metri EUR 24,90

Per altre informazioni, cliccare su questo link.