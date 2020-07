L’evento tanto atteso, è finalmente arrivato. OnePlus Nord, il nuovo smartphone di fascia media tanto atteso dai fan dell’azienda, è stato oggi, presentato sul mercato. Il fatto esclusivo, è principalmente legato a un evento che per la prima volta a livello mondale, ha coinvolto il mondo degli smartphone: una presentazione in AR, la realtà aumentata. Mai prima di adesso infatti, era stata fatta una presentazione simile in questo tipo di mercato. Vediamo insieme i dettagli.

OnePlus Nord, quali sono le caratteristiche di questo nuovo smartphone dal prezzo accessibile

Fotocamera da flagship

Per prima cosa, questo dispositivo è dotato del sensore Sony IMX586, presente a sua volta sulla linea flagship di OnePlus 8. Questo elemento e la stabilizzazione ottica dell’immagine di cui è dotato, rendono l’esperienza fotografica molto versatile, in grado di percepire un’ottima profondità. Sia l’obiettivo principale, che quello ultra grandangolare, sono dotati della modalità Nightscape, in grado di rendere degli ottimi scatti notturni in diverse condizioni. È in grado di scattare fino a nuove immagini diverse, a diverse esposizioni e di in tracciarle insieme per produrre scatti di maggiore qualità. La grande novità, e che si tratta del primo dispositivo OnePlus, dotato di una doppia fotocamera anche sul lato frontale. Si tratta inoltre, della fotocamera a più alta risoluzione ma è montata su uno smartphone dell’azienda.

Altre caratteristiche

È dotato di un display Fluid AMOLED, da 6,44″, con un refresh rate a 90 Hz, per una maggiore fluidità nell’utilizzo è più di 2000 livelli di luminosità automatica. E inoltre alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G che, unito ai suoi 12 GB di RAM, regala una perfetta esperienza di gioco e di multitasking ai suoi possessori. Come tutti gli altri dispositivi della serie flagship, OnePlus Nord supporta la Warp Charge 30T, in grado di portare le batterie da 4000 mAh, 70% di ricarica in soli 30 minuti.

Ricordiamo che insieme a questo nuovo tipo di dispositivo, l’azienda ha deciso oggi di lanciare sul mercato anche i suoi primi auricolari Buds, per la prima volta in assoluto, totalmente wireless. Questi auricolari sono dotati di un caricatore portatile che in 10 minuti è in grado di ricaricare a pieno la batteria per una resa di circa 10 ore di autonomia. Se utilizzati insieme alla custodia, invece, possono rendere fino a ben 30 ore di autonomia audio.

Parliamo di prezzi. OnePlus Nord viene presentato in due colori: Blue Marble e Grey Onyx, disponibili in due differenti versioni.

La versione da 8 GB di RAM e 128 GB di Rom, al prezzo di 399 €, e la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di Rom, al prezzo di 499 €.

I nuovi one OnePlus Buds, invece, sono disponibile al prezzo di 89 €. Tutto questo, sarà preordinato bile a partire dalle 17.00 di oggi, 21 luglio, sull’apposito sito. Clienti Amazon possono prenotare in anticipo i dispositivi a partire dallo stesso orario.