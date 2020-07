La WindTre Go 50 Top+ Online la possiamo quasi considerare come la migliore promozione in assoluto, proprio perché in grado di concentrare all’interno un bundle assolutamente invidiabile, ad un prezzo estremamente ridotto.

A differenza di altre soluzioni ancora più limitate, la Go 50 Top+ Online è ad oggi distribuita come operator attack, ciò sta a significare che gli unici che la potranno effettivamente richiedere sul proprio numero di telefono saranno gli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale (non i semivirtuali), con portabilità obbligatoria del numero originario. La richiesta dovrà essere presentata direttamente sul sito ufficiale, non nei punti vendita sparsi per il territorio.

Inizialmente viene richiesto il versamento di un canone non particolarmente elevato, corrispondente per l’esattezza a 10 euro, necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile.

WindTre: Go 50 Top+ Online è la promo da battere

All’interno della WindTre Go 50 Top+ Online troviamo comunque un bundle di assoluto rispetto, nello specifico parliamo di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancato da 200 SMS e da minuti illimitati da poter utilizzare verso ogni utente con SIM registrata in Italia.

Il canone fisso mensile corrisponde per l’esattezza a soli 5,99 euro, sarà necessario versarlo tramite credito residuo della SIM ricaricabile, e non presenta alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, in altre parole si potrà decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento senza rischiare di dover pagare penali di alcun tipo.

Nel caso in cui si fosse in possesso di una SIM di Iliad, e si volesse accedere allo stesso bundle, recatevi in negozio per richiedere la Go 50 Top+.