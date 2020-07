Samsung probabilmente sta lavorando su un nuovo modello di Chromebook con nome in codice “Nightfury”. Nuove voci affermano che il modello in arrivo vanterà un display QLED e si unirà alla serie Chromebook Samsung Galaxy.

Il Chromebook Samsung “Nightfury” è stato identificato all’inizio di quest’anno, con un rapporto di Chrome Unboxed che affermava a febbraio che Samsung stava lavorando su un nuovo modello. Evidence of Nightfury, che è un nome in codice per un probabile sequel del Galaxy Chromebook, è stato scoperto nei repository di Chromium, sebbene fossero disponibili pochi preziosi dettagli.

Samsung Nightfury potrebbe essere presentato presto

Il sito della società ora afferma che Nightfury presenterà la tecnologia di visualizzazione QLED di Samsung, che è conosciuta come un’opzione con i televisori dell’azienda. Questa funzionalità distinguerebbe il modello imminente dal Chromebook Galaxy esistente; egli presenta un display AMOLED 4K che offre colori molto vivaci e, in definitiva, un’esperienza di fascia alta di Chrome OS.

I dettagli sono stati scoperti in un nuovo commit di Chromium sul sito Web di Google; il sito include un po ‘di codice che indica che Nightfury è una variante QLED del modello Chromebook Samsung Galaxy esistente. La variante QLED potrebbe essere un’alternativa più economica all’opzione 4K AMOLED, che inizia a $ 549 USD.

Sebbene QLED non offrirà lo stesso livello di vivacità del colore dell’opzione AMOLED, probabilmente si distinguerà tra gli altri Chromebook con imballaggio LCD, in particolare per quanto riguarda la luminosità del display. Al momento non sono disponibili altri dettagli sul modello Samsung Nightfury e la società non ha annunciato ufficialmente il Chromebook.