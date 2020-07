La moda non conosce confini, forme, colori né tantomeno sobrietà. Ne è la prova l’ultimo modello, risalente al 1994, lanciato dal colosso d’abbigliamento low cost Zara. Finalmente giunto anche in Italia, ha fatto impazzire i più nostalgici tra la folla. Nella descrizione vengono accennate le sue migliori caratteristiche: “Sneakers con struttura a calzino con stampa e dettagli PlayStation. Tiretto anteriore e posteriore per indossarle più facilmente. Regolazione con fascetta elastica anteriore. Fodera interna e soletta effetto memory in tessuto. Suola leggera con camera d’aria decorativa.”

PLAYSTATION: quanto costano le scarpe dedicate alla vecchia PS1 e quali numeri ci sono?

Le scarpe, per alcuni dettagli, si sono ispirate a brand quali Nike e Jordan riprendendo il cuscinetto d’aria ben visibile sul tallone e la linguetta posteriore e arricchite poi con la scritta distintiva “PlayStation“. Anche il retro non è da meno, in quanto presenta la riproduzione del tasto Power di un colore verde acceso che riprende quello dell’inserto in gomma trasparente tra suola e tallone. Per quanto riguarda la parte anteriore, il tutto è arricchito dai famosi simboli del DualShock sulla fascia superiore proteggi lacci (triangolo”, “cerchio”, “croce – ics” e “quadrato” del joypad).

Il costo delle Sneakers a tema è di 39.99 euro e sono disponibili in numeri che vanno dal 27 al 39, pertanto, gli adulti nostalgici e appassionati al mondo dei videogiochi non potranno acquistare il modello in versione limitata.

Non è la prima volta che il colosso Zara lancia novità di questo tipo ispirate al mondo dei videogiochi: difatti essa esordì già con il modello di scarpe da donna con riferimento ai Pokémon e decorate dalla Pokéball al posto dei tacchi.