Sappiamo ormai che Samsung si appresta ad annunciare i suoi nuovi phablet del 2020 e quest’oggi andiamo ad analizzare tutto ciò che è trapelato in questi mesi del modello standard del trio, ovvero il prossimo Samsung Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy Note 20: display flat a 60Hz, S-Pen e tanto altro

Questo dispositivo sarà il primo del nuovo trio di phablet del colosso sudcoreano e rispetto agli altri modelli avrà, come è facile intuire, alcune mancanze. La prima di tutte sarà l’assenza dei bordi curvi edge presenti ormai da diversi anni sugli smartphone di punta dell’azienda. Sul nuovo device, infatti, ci sarà un Infinity-O Display SuperAMOLED da 6.7 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con un sensore biometrico ultrasonico integrato al suo interno. A cambiare sarà anche il refresh rate del pannello, dato che sembra che quest’ultimo sarà solo pari a 60Hz.

Dal punto di vista della costruzione e dei materiali, il nuovo Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe avere un frame realizzato in metallo, ma alcuni rumors parlano poi di una backcover realizzata in plastica. Sempre presente poi il pennino dell’azienda, ovvero la S-Pen, con una latenza di 26ms, e non mancherà la certificazione IP68 e una batteria da 4300 mAh. Come sul fratello maggiore, poi, dovrebbe esserci la nuova tecnologia Wireless Dex e tutta una serie di giochi Microsoft personalizzati.

Il modulo fotografico posto sul retro di questo nuovo Galaxy Note 20 dovrebbe includere tre fotocamere con un sensore principale da 12 megapixel con dual pixel e autofocus, un teleobiettivo da 64 megapixel con zoom 3x e un sensore grandangolare. Le prestazioni, infine, vedranno anche su questo modello la presenza del SoC Exynos 990 (ovvero lo stesso SoC degli ultimi Galaxy S20) con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno non espandibile. Lo smartphone arriverà in Europa sia in versione 4G sia in versione 5G nelle colorazioni Mystic Bronze, Mystic Gray e Mystic Green.