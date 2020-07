MediaWorld fa faville con un volantino davvero strepitoso, tutti gli utenti si ritrovano a poter scegliere tra tantissimi prodotti a prezzi incredibilmente bassi ed interessanti, infatti sono elencati numerosi smartphone in promozione, anche di fascia particolarmente elevata.

La campagna promozionale oggetto dell’articolo è attiva sul sito ufficiale fino al 29 luglio 2020, la spedizione è gratuita su ogni ordine effettuato, senza limitazioni sul prezzo, ma naturalmente solo per quanto riguarda i prodotti inclusi. Coloro che riusciranno a spendere più di 199 euro, infatti, potranno richiedere un finanziamento senza interessi con pagamento rateizzato, da versare direttamente tramite addebito automatico sul conto corrente bancario.

MediaWorld: il volantino è incredibile sotto ogni punto di vista

I migliori smartphone da acquistare con il volantino MediaWorld sono Samsung Galaxy S20 e iPhone Xr, due modelli divisi da una generazione, ma comunque in grado di presentare possibilità di accesso a prestazioni estremamente elevate. I prezzi sono elevati, anche se non troppo, si attestano attorno ai 699 euro per il Samsung e 679 euro per il modello di casa Apple.

Scendendo invece di qualità incrociamo il Galaxy S10 Lite, un device incredibilmente vario ed interessante, oggi acquistabile a 429 euro ed in promozione proprio in questi giorni. Non mancano, infine, tanti device sotto i 300 euro, sono presenti anche Xiaomi Redmi Note 9, Huawei P30 Lite, Huawei Y5p, Samsung Galaxy A20e e similari.

Il volantino MediaWorld lo potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale, senza limitazioni o distinzioni di sorta.