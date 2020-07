Da quando EA SPORTS ha rilasciato il fatidico trailer di FIFA 21 le settimane sono passate in maniera scorrevole sebbene, nell’animo dei players più affezionati l’attesa non abbia fatto altro che accrescere. Con uno slogan eccitante e recitante “Feel Next Level“, il titolo sportivo consentirà a chi acquisterà la nuova variante di vivere un gameplay maggiormente arricchito grazie a dettagli e chicche entusiasmanti. Con la novità di presentarsi come gioco “retrocompatibile”, lo stesso verrà commercializzato inizialmente per le “vecchie versioni” di PlayStation, Xbox One e computer e diventerà poi disponibile per le novità assolute del 2020 ossia PlayStation 5 e Xbox Series X.

FIFA 21: a quale data far riferimento se si sta aspettando il gioco con fervore? Ecco cosa sappiamo

Il trailer diffuso e a cui abbiamo fatti riferimento in apertura ha consentito agli utenti di dare una prima occhiata a ciò che sarà effettivamente FIFA 21: le ambientazioni saranno sature di novità come i volti dettagliati delle figure presenti in scena, atmosfere ricreanti quelle vissute nei veri stadi e finanche cori cantati ad alta voce.

Per quel che riguarda il vero e proprio comparto tecnico del gioco, invece, i dettagli sono molto ridotti ma si spera che con il termine di agosto approderanno novità anche sulle modalità Carriera, Ultimate Team, Volta e PRO Club.

In merito alle date da attendere, infine, le indiscrezioni parlando del 9 ottobre come giorno ufficiale d’uscita di FIFA 21, il quale diverrà disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC in quelle che costituiranno tre versioni differenti in termini di prezzi.