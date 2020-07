In queste settimane OnePlus è un brand particolarmente attivo. Il debutto di OnePlus Nord fissato per il 21 luglio permetterà all’azienda una sorta di “ritorno alle origini”. Il device rappresenterà lo stile del produttore unendo le tecnologie moderne con un prezzo competitivo.

Nonostante il debutto imminente del nuovo device, il brand si sta concentrando anche sul lancio delle OnePlus Buds. Si tratta delle prime cuffie true wireless lanciate sotto il logo 1+ e stanno incuriosendo tutti i fan.

Il debutto ufficiale delle cuffie è previsto nello stesso giorno dello smartphone ma al momento le informazioni sono molto limitate. Per fortuna ci vengono in aiuto alcune indiscrezioni che svelano pochi dettagli sulle OnePlus Buds.

OnePlus si è affidata ad un teaser su Instagram per svelare un nuovo particolare molto atteso sulle prime cuffie TWS del brand. Come si può vedere nella didascalia caratterizzata da “$XX.XX“, il prezzo non è riportato per intero ma chiaramente sarà inferiore ai 100 dollari.

OnePlus Buds arriveranno presto sul mercato

Ovviamente, considerando la struttura del prezzo, potrebbe anche essere di 99.99 dollari In ogni caso, subentra un fattore psicologico con un prezzo visivamente inferiore a 100 dollari.

Inoltre, stando a rumor precedenti, le OnePlus Buds saranno disponibili in tre colori diversi: bianco, blu e nero. Il case che conterrà gli auricolari avrà una forma tonda e il colore rispecchierà quello delle cuffie. Saranno presenti anche degli indicatori LED che permetteranno di valutare la carica residua e il funzionamento. OnePlus ha assicurato che con una singola ricarica si potrà ascoltare musica per oltre 30 ore. Grazie alla ricarica rapida, con solo 10 minuti di ricarica si avrà una autonomia di 10 ore.