Ognuno di voi tra coloro in possesso di uno smartphone Android o di un assistente vocale made in Google ha sicuramente detto la famosa keyword “Ok Google”, quella frase di attivazione necessaria a risvegliare l’assistente vocale per chiedere informazioni o per gestire alcune funzionalità.

Sapevate però che esistono tante simpatiche frasi alternative ad “Ok Google” utili ad attivare l’assistente ? La scoperta è stata fatta dai ragazzi 9to5google, i quali propongono una lista di ben 12 alternative funzionanti, anche se tuttavia di queste, se avete impostata la lingua italiana, alcune funzioneranno altre no, ecco quali.

Ecco le simpatiche alternative

Testando le varie frasi trovate per attivare Google Assistante quello che abbiamo notato è che le frasi funzionanti sono sostanzialmente tutte quelle con una certa assonanza all’originale “Ok Google”, indipendentemente dall’attivazione o meno della funzione Voice Match.

Okee Doodle / Hey Doodle; Ok Boo Boo; Hey Goo Goo; Hey Noodle; Ok Hugo; Ok Dougal; Ok Frugal; Hey Goog/Googs; Okay Gurl/Girl; Ok Goku; Hey Nurgle; Say Google.

Questo è l’elenco delle varie frasi alternative a quella comunemente usata da tutti.

Ricordiamo che l’assistente Google è una funzionalità inclusa nei servizi Google e che esso è presente in tutti i device di stampo Android, se la volete adoperare vi basterà attivarla nelle impostazioni omonime, tenete conto però che essa influirà negativamente sull’autonomia del device in quanto mantenere il microfono costantemente attivo consumerà energia.

Non vi resta dunque che provare e vedere quale fra queste funzionerà e darà una simpatica alternativa alla comune frase usata da tutti.