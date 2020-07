WhatsApp: l'immagine del profilo dei ruba gli utenti, ecco in che modo

Se gli utenti dovessero trovare un aspetto negativo in merito WhatsApp, questo è impersonato da altri tipi di utenti. Con questa frase si vuole intendere che non tutti utilizzano l’applicazione per messaggiare o semplicemente per tenersi in contatto con altre persone.

Una delle piaghe senza tempo di WhatsApp è corrisposta proprio dalle truffe, le quali hanno come bersaglio magari gli utenti più ingenui. Spesso e volentieri infatti tante persone ci cascano, prendendo le catene di Sant’Antonio che arrivano con messaggi molto ambigui alla lettera. Molte volte capita che le persone colpite diventano talmente tante da scatenare una serie di segnalazioni, proprio come è avvenuto in questi giorni. Stando a quanto riportato su WhatsApp starebbe girando una truffa davvero molto pericolosa che avrebbe mietuto già diverse vittime.

WhatsApp, gli utenti adesso devono stare attenti alla truffa dell’immagine del profilo

Le segnalazioni sono giunte puntuali anche alla nostra redazione: una truffa starebbe disturbando tantissimi utenti su WhatsApp. Questa prende il nome di truffa dell’immagine del profilo, visto che i malfattori derubano alcuni utenti ignari della loro immagine del profilo.

Questa viene riutilizzata per creare un profilo fake, con il quale poi verranno contattati i contatti nella rubrica della persona derubata. Non si sa ancora in che modo sia possibile ma è proprio così che va avanti la truffa. I contatti in rubrica viene chiesto infatti di effettuare una ricarica Postepay, fingendo appunto di essere la persona ritratta nell’immagine del (finto) profilo. State quindi molto attenti e verificate che i numeri siano quelli che avete salvato all’interno della rubrica.