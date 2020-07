La connessione internet continua ad essere uno dei punti fondamentali non sono per i singoli consumatori, ma per l’intera società e, proprio per questo motivo, che diversi ricercatori stanno già iniziando a studiare il 6G. Da ancora pochissimo tempo si parla di rete di quinta generazione perché le varie aziende telefoniche dopo lunghi e importanti investimenti a livello economico stanno gradualmente introducendo questa nuova e veloce connessione.

A quanto pare, però, in alcune zone del mondo diversi ricercatori si stanno impegnando duramente a studiare quella che sarà una nuova e innovativa tecnologia che sarà denominata 6G. Ad impegnarsi principalmente sono la Cina, il Giappone e la Finlandia, e secondo le ultime indiscrezioni trapelate si baserà notevolmente sull’intelligenza artificiale. Eccovi svelate tutte le informazioni qui di seguito.

6G: la nuova connessione internet potrebbe arrivare molto presto, ecco gli ultimi aggiornamenti

Difficile da credere, ma a quanto pare la nuova connessione di sesta generazione sarà capace di garantire una velocità incredibile superiore a quella del 5G e con una latenza al minimo. Una connessione con la quale sarà possibile garantire una forte copertura raggiungendo anche quelle zone dove la rete di quinta generazione non sarà capace di arrivare.

A lavorare su questa nuova tecnologia e ad investire notevolmente tempo e denaro sono anche diverse aziende telefoniche come la Nokia, Huawei, Ericsson e Samsung. Non resta che aspettare ulteriori comunicazioni per scoprire tutti gli sviluppi anche se i tempi al momento sono ancora lunghi visto che si parla di 6G tra un decennio.