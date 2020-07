Il caso Equitalia ha sollevato un polverone. Di recente, infatti, una sentenza della Corte di Cassazione ha decretato nulli i debiti dei contribuenti italiani reticenti alle tasse. Lo ha stabilito la nuova Ordinanza n. 28072/2019 nei cui termini si sancisce la chiusura delle cartelle fino a 1000 EURO. Detto in altri termini non sarà necessario onorare i debiti per multe, bollo auto ed eventuali interessi di mora maturati nel corso del decennio 2000 – 2010.

Aspra è stata la polemica delle opposizione con Giuseppe Conte davanti a tutti dopo il risultato della contesa giudiziaria. Ecco che cosa è stato detto e perché si scatena l’ira degli italiani.

Equitalia: italiani la fanno franca di fronte ai debiti ed è subito polemica

Non è previsto alcun rimborso per chi ha regolarmente onorato le proprie posizioni debitorie. Proprio per questo gli italiani in regola con i propri conti stanno inveendo contro un sistema per il quale Conte ha detto:

“Ciò crea un precedente per eventuali future problematiche legate alla gestione dei capitali. Soprassedere sulla questione debiti consente l’incentivazione del reato. Tutto ciò attua un ammanco dei capitali dello Stato ed un precedente importante nella gestione della Pubblica Amministrazione”.

Non dello stesso avviso Matteo Salvini che nel periodo post-Covid ha annientato le opinioni avverse alla manovra dicendo che:

“Serve un condono, saldo e stralcio. Serve l’azzeramento totale di tutti i debiti del passato.

Occorrerebbe il coraggio di intervenire sul piano fiscale, non solo con un taglio delle tasse ma anche con l’azzeramento dei debiti del passato. Servono pace fiscale e azzeramento totale di tutti i debiti del passato”.

Inutile dire che tutto ciò conferma una autentica ingiustizia che sta alimentando gli animi di coloro che sono sempre stati alle regole del gioco.