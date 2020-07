Pochi considerano i vecchi telefoni. Potrebbe essere un grave errore nonostante siamo portati a pensare che tutta la scena sia occupata dagli smartphone ultramoderni. Nessuno oserebbe scendere in spiaggia con un vetusto cellulare con antenna sporgente, tastierino rumoroso e display al pari di uno smartwatch economico. Eppure c’è ancora chi li cerca.

Il vintage torna di mode con una collezione esclusiva di cellulari il cui valore supera ogni aspettativa. Arrivano a costare più di quanto si è stati disposti a pagare appena usciti. Potrebbero sembrare perfettamente inutili ma non è affatto così. Ecco i modelli migliori.

Telefoni da un’epoca tecnologica oscura: nel 2020 tornano nel listino con un valore che pochi capiscono

Addio touchscreen, niente WhatsApp con gli amici e nemmeno a parlarne di fotografie in alta definizione con fotocamere da zoom stellare e risoluzione degna delle migliori reflex economiche. Semplici. Nonostante questo sono valutati un sacco di soldi da chi si dedica al collezionismo. Su forum e siti di aste online la battaglia è accanita per accaparrarsi gli ultimi esemplari rimasti. Hanno fatto la storia.

Il Mobira Senator, ad esempio, è stata la meta che ha delimitato il confine tra dispositivo fisso e mobile. Nelle intenzioni del costruttore un telefono portatile. Ma con 3 Kg di peso ed uno chassis così ingombrante una simile definizione è sembrata fin da subito fuori luogo. Ma 1000 EURO ci fanno ricredere sulla sua importanza. Questo il valore minimo che ogni collezionista è disposto a pagare.

Lo stesso si può certo dire per il Motorola DynaTac 8000x, primo e vero esempio di telefono mobile. Pesava “appena 1 Kg”, quasi come un moderno ultrabook per intenderci. Prodotto in appena 300.000 esemplari a livello mondiale torna con la sua scocca in bianco pallido con una valutazione media di 1000 EURO a patto di essere stato riposto con estrema cura.

Più vicino a noi è il mostriciattolo iPhone 2G realizzato da Apple e venduto in tutto il mondo in milioni di esemplari. Se ne trovano ancora tanti in giro ed in qualche cassettino. Inutilizzabili per via della mancanza di chip 4G ed aggiornamenti di sistema e sicurezza rappresentano il sogno di chi custodisce teche tecnologiche del passato. Il suo valore supera abbondantemente il migliaio di euro.

Ciò non ti basta? Molti hanno scoperto quanto possono valere alcune SIM Italiane che vengono pagate milioni di euro. Non ti sembra vero? Dai un’occhiata al link precedente e scopri la valutazione delle componenti Top e Gold di cui tutti stanno parlando.