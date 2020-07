Lo streaming continua ad essere uno dei passatempi preferiti dalla maggior parte degli utenti soprattutto perché ci sono delle piattaforme online che offrono degli ottimi servizi a prezzi decisamente economici. Senza ombra di dubbio al momento è Netflix la piattaforma di streaming online più utilizzata e apprezzata soprattutto per i numerosi contenuti multimediali disponibili.

Una delle serie tv più discusse e amate è Vis a Vis, una fiction spagnola che racconta le vicende di Macarena, una donna che per amore del suo capo si ritrova a scontare una pena in un carcere femminile di massima sicurezza per vari crimini commessi. Arriva sulla piattaforma nel 2017 e si conclude dopo quattro stagioni nel 2019, ma fortunatamente la produzione ha deciso di sviluppare uno spin-off.

Vis a Vis – El Oasis stupisce tutti i suoi utenti: l’arrivo in Italia è sempre più vicino

La nuova serie televisiva ha soddisfatto già numerosi utenti soffermandosi sui personaggi di Macarena e Zulema. I nuovi episodi in Spagna sono già disponibili e in tantissimi li hanno guardati in lingua originale o sottotitolata, ma la nota piattaforma di streaming online ha recentemente annunciato che anche in Italia l’arrivo è sempre più vicino. In particolare, con un post sui suoi profili social ufficiali ha annunciato che il trentuno di Luglio è previsto un aggiornamento di catalogo proprio per introdurre la nuova serie televisiva.

Insomma non resta che aspettare il fatidico giorno per scoprire le nuove vicende delle due protagoniste che hanno intenzione di abbandonare una volta per tutte la vita criminale dopo un ultimo è importante colpo.