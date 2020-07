Quante volte ti sei scervellato per ricordare il nome di qualcuno per trovarlo su Facebook? Apparentemente non c’è modo di far saltare fuori quel fatidico contatto che vorremmo agganciare ad ogni costo. Eppure c’è un trucco semplice per risalire all’identità social della persona interessata. In questa breve guida vedremo subito come fare per sciogliere il dubbio.

Facebook: trova chiunque con un trucco infallibile

Sembra impossibile ma non è così. Con una serie di ricerche alternative è possibile trovare qualsiasi contatto Facebook senza conoscerne il nome o la vera identità. Bastano veramente pochi minuti per arrivare al pulsante “Invia richiesta di amicizia“.

Immaginiamo una situazione tipo in cui conosciamo personalmente qualcuno ma non ricordiamo il suo nome esatto. Potrebbe trattarsi di un nuovo collega o di un amico o anche di amici di amici. In ogni caso la soluzione è semplice. Basta creare un profilo sommario con le informazioni in nostro possesso. Il trucco è immediato: amici in comune.

Non dobbiamo fare altro che accedere al nostro account e collegarci alla lista di amici e conoscenti del nostro amico comune. Ovviamente ciò funziona soltanto se il contatto ha scelto di condividere la lista. In caso contrario è tutto inefficace. Detto questo scorriamo i profili e nel giro di pochi minuti scopriamo di chi si possa trattare. Ancora meglio se il profilo che stiamo esaminando ha pochi amici. In tal caso servirà meno tempo.

Altra soluzione efficace passa per LinkedIn, il social usato da milioni di persone per cercare lavoro. Basta cercare l’azienda per la quale lavora e scorrere l’elenco dei dipendenti. Il gioco è fatto. Si può fare anche per università e scuole. Internet è una miniera di informazioni.

Infine un altro trucco potrebbe essere quello di lanciare una ricerca per soprannome tramite Google o anche social network come Instagram e lo stesso Facebook.