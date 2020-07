Per tutte le persone in smart working che quest’anno desiderano prendersi una pausa dalla propria quotidianità, ma devono continuare a lavorare, è stato coniato un termine apposito: workation. Significa sostanzialmente vacanze-lavoro, ed è un fenomeno che quest’estate più che mai, è diventato gettonatissimo. Molte persone infatti, anche solo per poter cambiare ambiente dopo questo lungo lockdown, hanno deciso di prenotare delle case anche solo per lavorare. Il tutto, vicino al mare o a dei luoghi in cui sia comunque possibile distrarsi nelle pause.

Workation, ecco quali sono i luoghi più consigliati per fare lo smart working in vacanza

Alcune aziende, come il Gruppo Alpitour, hanno iniziato dal 27 giugno a lanciare le smart week, ovvero, delle settimane con dei pacchetti in cui viene incluso uno spazio dotato di WiFi e di tutto quello che serve per eventuali conference call, ma allo stesso tempo in spazi in cui siano presenti piscine, aree relax, palestre e così via.

VOI Arenella Resort, è uno dei pacchetti ideali da Alpitour per consentire ai lavoratori di visitare la Sicilia e al contempo lavorare comodamente dalla propria camera d’albergo. Tra i servizi inclusi è presente il WiFi ad alta velocità, il pocket lunch delivery e l’utilizzo gratuito di stampanti e scanner. Le camere sono disposte in aree particolarmente appartate per poter permettere una maggiore concentrazione ai lavoratori. Per coloro che lo desiderano è possibile inoltre usufruire del coffee corner e di un servizio di ritiro e consegna di documenti e pacchi. Il pacchetto include anche un servizio di assistenza da parte di uno staff specifico che prevede intrattenimento per ragazzi dai 0 ai 17 anni. I costi del servizio per una settimana in una camera doppia partono dai 1500 euro in su.

Relais Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, a Marsala, è un’altra tappa siciliana in cui è possibile fare lo stesso tipo di vacanza. I prezzi per una camera doppia a settimana partono dai 1400 euro.

Borgo San Gaetano di Bernalda, Matera. In questo caso, una privacy assoluta è garantita dal fatto che sono solo sette, i casali presenti all’interno di questo borgo. Si tratta gli ampie zone giorno, dotate di bollitori e macchine del caffè espresso per poter fare delle pause durante le ore di lavoro. Con il mare non molto lontano dal borgo, le camere sono disponibili a 800 euro a settimana.

Esistono altre opzioni, sparse per l’Italia. Una di queste a Borgo Egnazia, Fasano, all’interno della campagna pugliese. Stessa cosa vale per il Palazzo Zaccaria di Matino, a Lecce, dove è possibile affittare dei loft con dei sotterranei in cui è presente una vasca Jacuzzi. Ma le opzioni sono molte di più, tra dei Resort a Venezia, vacanze a Courmayeur, a Cortina d’Ampezzo o a Firenze. Ciascuna, ha un budget differente. Molte persone si sono affidate per lo stesso scopo ad Airbnb, che spesso offre delle opzioni ancora più economiche comunque possibile realizzare pressappoco i medesimi obiettivi.