Il 21 luglio ci aspetta la presentazione del nuovo smartphone di casa OnePlus, ma non solo. Come sappiamo da tempo infatti, il produttore cinese sta pensando di creare una vera e propria nuova serie di smartphone di fascia media, un modo per ritornare alle origini, almeno con il prezzo. Oltre a OP Nord 5G quindi, cosa dovremmo aspettarci? OP Nord Lite 5G?

La comparsa di un benchmark su Geekbench suggerisce questo. Andando oltre il risultato del test, il nuovo dispositivo in elenco è alimentato da un processore Snapdragon 690, non uno Snapdragon 765G. Altra differenza da sottolineare è la presenza di 6 GB di RAM al posto di 8 o 12 GB.

Considerando il processore quindi, un chip presentato il mese scorso da Qualcomm e che presenta il supporto al 5G, allora questo nuovo dispositivo potrebbe effettivamente essere una versione Lite, o uno smartphone completamente per quanto ne sappiamo.

OnePlus Nord: la famiglia si fa già numerosa?

Come detto, già si sapeva che la compagnia sarebbe uscita con più di un dispositivo quindi non dovrebbe stupire la comparsa di alcune informazioni su un nuovo modello. Detto questo, c’è da stare attenti. Se da un lato Geekbench è stata da sempre un’ottima fonte di informazioni per smartphone non ancora presentati, c’è sempre la possibilità che qualcuno abbia manipolato i dati finali.

In ogni caso, il 21 luglio ci aspettiamo un annuncio interessante e OnePlus potrebbe decidere di sorprendere definitivamente, ma potrebbe anche aspettare un secondo momento. Anche se venisse presentato solo OnePlus Nord 5G, ci sarà comunque molto di cui parlare.