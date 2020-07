Il lancio di OnePlus Nord è atteso per il prossimo 21 luglio. Eppure, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale, appare sul Web quella che sembra essere la scheda tecnica completa del nuovo smartphone economico targato OnePlus. A renderle note è stato @EvanBlass, che sul suo account Twitter ha condiviso un’immagine in cui vengono riassunte, in breve, le caratteristiche principali di OnePlus Nord che l’azienda avrebbe fornito in occasione di una presentazione virtuale dedicata ai media.

OnePlus Nord ha un design completamente diverso da quello mostrato nel primo episodio del documentario OnePlus, o almeno lo è il retro dello smartphone, che non è più caratterizzato da un modulo fotografico ad L ma che segue un layout classico verticale. Sulla parte frontale, invece, vengono mantenute le due fotocamere.

OnePlus Nord, le caratteristiche

OnePlus Nord sfoggerà un display AMOLED con una diagonale di 6,44 pollici, risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz. Sarà presente il lettore di impronta digitale in-display, mentre la doppia fotocamera frontale per selfie si comporrà di un sensore principale da 32 MP ed una grandangolare da 8 MP.

Sotto la scocca di OnePlus Nord si nasconderà un processore Qualcomm Snapdragon 765G, aiutato da 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione interna. Quanto al comparto fotografico, la fotocamera esterna conterà ben quattro sensori, di cui il principale da 48 MP, che sarà accompagnato da una ultra-wide da 8 MP, un sensore di profondità da 5 MP ed una lente macro da 2 MP.

Lo smartphone avrà poi una batteria da 4.115 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W, oltre a connettività Bluetooth 5.1, Wi-Fi 2×2 MIMO ed NFC. OnePlus Nord sarà disponibile nelle colorazioni Blue Marble, Grey Onyx e Grey Ash, ad un prezzo che sarà svelato il prossimo 21 luglio.