Il colosso di Cupertino sembra essere molto vicino alla fase di produzione di massa e, quindi, alla presentazione in commercio dei suoi futuri Apple Glass. Ormai da tempo la data di ingresso in mercato del dispositivo è oggetto di discussione, le indiscrezioni in merito non sono state poche e le più recenti sembrano fornire alcune risposte alle ipotesi fino ad ora avanzate. Apple, quindi, potrebbe sorprendere tutti molto presto con un nuovo device davvero incredibile.

Apple potrebbe presto avviare la produzione di massa dei suoi futuri Apple Glass!

Tenendo conto di alcune indiscrezioni riportate da The Information, il colosso di Cupertino potrebbe essere molto vicino all’avvio della fase di produzione di massa dei suoi Apple Glass. L’ipotesi avanzata dal noto Jon Prosser, il quale riteneva che il lancio sarebbe avvenuto nel 2021 potrebbe quindi essere relativamente corretta anche se, al momento, si presume che la presentazione del prodotto Apple possa avvenire tra il 2022 e il 2023.

Attualmente conosciamo soltanto alcuni dettagli in merito alle lenti che il colosso dovrebbe adottare, le quali sarebbero trasparenti e polarizzate; e leggermente più ampie rispetto alle classiche lenti utilizzate per gli occhiali. L’intento di Apple sarebbe quello di ampliare la visuale dell’utente.

Siamo sicuri che i futuri Apple Glass attireranno l’attenzione di non pochi utenti e che saranno capaci di soddisfare le aspettative dei più esigenti e che non saranno da meno gli ulteriori dispositivi su cui Apple sta lavorando. Nei prossimi mesi, infatti, potremmo assistere al lancio di alcuni prodotti che permetteranno di sfruttare la realtà aumentata.