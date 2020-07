In queste settimane per gli utenti di WindTre si sono configurate una serie di grandi alternative. A partire dalla scorsa primavera il nuovo provider di telefonia sta cercando di convincere nuovi e vecchi abbonati a suon di promozioni che prevedono costi bassi e tanti consumi. Un particolare occhio di riguardo da parte di WindTre è dedicato ai giovani.

WindTre, attiva una duplice versione dell’offerta per gli under 30

Sino al prossimo 26 Luglio, il gestore raddoppia le sue classiche promozioni WindTre Young. L’iniziativa si presenta ora in una duplice veste.

Nella prima versione di WindTre Young sono previsti consumi senza limiti per telefonate ed SMS con 80 Giga per la connessione internet 4G. Il prezzo di rinnovo dell’offerta sarà di 9,99 euro per le prime tre mensilità e di 11,99 euro per i mesi successivi, a partire dal quarto.

Tale versione della promozione è disponibile per i clienti che selezioneranno la funzione di pagamento Easy Pay, che prevede un addebito automatico della soglia mensile dell’offerta su carta di credito o conto corrente. Inclusa in tale bundle ci sono inoltre anche Giga senza limiti gratuiti che gli utenti potranno utilizzare nel corso dei primi tre mesi.

Chi sceglie di voler attivare l’offerta WindTre Young con addebito su credito residuo avrà accesso alla seconda versione dell’iniziativa. In questo caso, i consumi per telefonate ed SMS saranno sempre illimitati, mentre la quota internet prevista è di 40 Giga. Nei primi te mesi agli abbonati saranno garantiti inoltre 100 Giga a costo zero. Per quanto concerne i prezzi, la ricaricabile costerà 9,99 euro per i primi tre mesi ed 11,99 euro da quelli successivi.