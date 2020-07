Euronics, per mano del socio Dimo, riesce a fornire al pubblico una campagna promozionale assolutamente interessante e ricca di occasioni da saper cogliere al volo per cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato, purtroppo solo ed esclusivamente in negozio.

Fino al 15 luglio è stata attivata una soluzione decisamente interessante, gli acquisti, come indicato, potranno essere completati solo nei punti vendita di proprietà del socio suddetto, senza accesso altrove o sul sito ufficiale. E’ presente il Tasso Zero in 10 mesi, con TAN e TAEG allo 0% fissi, raggiungibile su ogni acquisto al superamento di una determinata soglia di spesa.

Il fulcro centrale del volantino riguarda la possibilità di ricevere gratis il set di pentole Tognana, del valore effettivo di 199 euro, acquistando ciò che si vuole, a patto che si spendano (anche cumulativi) più di 499 euro. Gli unici prodotti esclusi dalla promozione sono Apple, console game, ricariche, abbonamenti e servizi digitali.

Fruite delle ultime offerte Amazon e di tutti gli spettacolari codici sconto gratis, correndo subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: il risparmio è sempre dietro l’angolo

Gli smartphone effettivamente in promozione sono molteplici, osservando da vicino il mondo Samsung spicca senza dubbio il Galaxy S20, top di gamma assoluto oggi disponibile alla cifra finale di 799 euro, nella versione no brand con garanzia di 24 mesi. Non mancano ovviamente anche soluzioni più economiche, come Galaxy A71, Galaxy A41, Galaxy A30s, Galaxy A20e e similari.

Per quanto riguarda gli altri brand, annoveriamo Xiaomi Mi 10 Lite, Oppo Reno 2, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P Smartp 2019 e LG Velvet. Tutti i dettagli sono riassunti qui sotto.