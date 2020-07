Sino ad inizio Agosto su Sky continueranno le partite della Serie A. L’estate per gli appassionati di sport e di calcio è quanto mai ricca dopo l’emergenza Covid. In queste settimane, infatti, sempre attraverso la pay tv sarà possibile vedere anche le gare di Formula 1, in attesa di MotoGp, Champions League ed NBA. Oltre alle sue classiche offerte, la piattaforma satellitare per l’occasione ha reso più conveniente anche la sua proposta streaming.

Sky, tutti gli eventi e le esclusive in streaming ad un costo da ribasso

Gli utenti che non vogliono perdersi nemmeno una di queste esclusive, ma che al tempo stesso non desiderano attivare un abbonamento alla pay tv, possono effettuare una sottoscrizione a NOW TV. Il servizio streaming ufficiale di Sky è già una realtà consolidata nel panorama televisivo e rappresenta un’alternativa molto valida all’IPTV.

Con NOW TV, infatti, i clienti avranno la possibilità di vedere i canali di Sky, con costi ridotti, senza parabola e decoder e soprattutto senza un vero e proprio vincolo d’abbonamento.

Nella fattispecie, per quanto concerne il ticket Sport, con NOW TV al prezzo di 29,99 euro si avrà pieno accesso ai canali di Sky con le annesse esclusive prima menzionate. Oltre allo Sport darà possibile scegliere anche tra diversi pacchetti aggiuntivi come Intrattenimento, Serie tv e Cinema. L’abbonamento ad uno solo di questi ticket comporterà una spesa mensile pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti che non vorranno rinunciare a nulla e che sceglieranno tutti questi pacchetti, invece, pagheranno un canone mensile di 19,99 euro.