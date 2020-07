Google Maps potrebbe presto mostrarti il numero di semafori presenti in città con il nuovo aggiornamento. Droid Life riferisce che Google sta testando le icone dei semafori in Google Maps su dispositivi Android. Queste icone appariranno mentre giri la città e saranno sorprendentemente ingrandite mentre guidi per non farti perdere d’occhio la strada.

Tuttavia, le luci del semaforo non sembrano influenzare i segnali audio o il routing, quindi non aspettarti di sentire ‘gira a sinistra al semaforo successivo’ mentre le icone appaiono sul tuo smartphone.

Google Maps, l’update arriverà a tutti gradualmente

‘Per aiutare le persone a rimanere informate sulla strada, stiamo testando una funzione di Google Maps su Android che mostra la posizione dei semafori in determinate città degli Stati Uniti’, ha detto un portavoce di Google ad Android Authority. New York, San Francisco, Los Angeles e Chicago sono tra le prime città a mostrare queste icone. Google afferma inoltre che prevede di espandere la funzionalità in più città nel tempo.

Apple Maps ha introdotto i semafori durante la navigazione circa un anno fa e Siri personalizza le sue istruzioni in base ai semafori. Non che questa sia una cosa negativa; molte app di mappe incorporano i semafori ed è, naturalmente, più facile in questo modo dare consigli sui percorsi da seguire in auto.

A partire da ora, la funzione si limita a mostrare solo i semafori sulla mappa e Google non ha incluso alcuna funzionalità aggiuntiva per gli utenti. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare al momento del rilascio della funzione a più utenti. La funzione attualmente sembra essere nelle sue prime fasi di sviluppo in quanto è disponibile solo per un piccolo numero di utenti in determinate regioni con la versione 10.44.3 dell’app.