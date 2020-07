MediaWorld riguadagna una delle prime posizioni nella classifica dei rivenditori di elettronica, proponendo una campagna promozionale decisamente interessante, anche se non specifica, poiché tutti i prezzi indicati sono da considerarsi validi esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Coloro che vorranno effettivamente completare gli acquisti, è bene ricordarlo, potranno anche affidarsi al cosiddetto finanziamento a Tasso Zero; al superamento della soglia di spesa dei 199 euro, infatti, il consumatore potrà decidere di pagare il corrispettivo a rate fisse, tutte addebitate in automatico sul conto corrente bancario (ovviamente senza interessi).

Volantino MediaWorld: il risparmio è davvero incredibile

I prodotti in promozione sono tantissimi, parliamo di oltre 300 modelli tra cui scegliere, per questo motivo ci è davvero difficile elencare tutte le occasioni da cogliere al volo. Possiamo solamente raccontarvi che per quanto riguarda i top di gamma è presente l’ormai solito Galaxy S20 in vendita a 699 euro, passando anche per iPhone 11 in promozione a 784 euro o Apple iPhone Xs disponibile a 799 euro.

Scendendo con il prezzo finale si raggiungono soluzioni più alla portata del consumatore meno abbiente, non mancano infatti Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 287 euro, passando anche per Huawei P30 Lite a 219 euro, Huawei P40 Lite a 248 euro o Xiaomi Redmi 8 a 129 euro.

Tutti gli acquisti, come specificato in fase d’apertura, possono essere completati esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, non sarà possibile fruirne nei punti vendita sparsi per il territorio (le spedizioni sono da aggiungere al prezzo mostrato a schermo).