Instagram ha deciso di lanciare ufficialmente una nuova funzionalità, dopo che sono stati fatti vari test durante il mese di maggio. Questa nuova funzione consente agli utenti di mettere in evidenza fino a tre commenti in cima al feed di un post. La funzione è simile a quella che c’è su YouTube, usata spesso dai creators ed influencers per riuscire a gestire il dialogo con i propri fan.

A breve sarà introdotta per tutti gli utenti di Instagram insieme ad altri strumenti dedicati ai commenti e ai messaggi. Grazie a questa nuova feature dunque, l’autore del post potrà quindi controllare i commenti potendo fare delle valutazioni riguardo i commenti da poter mettere in evidenza. Tutto ciò renderà indubbiamente più elastico anche il processo di cancellazione di qualche risposta che secondo l’utente risulta inappropriata. Così facendo riusciremo a rendere tutti i nostri thread più pacifici.

Instagram: ecco come usare la nuova funzione proposta con insistenza dal social network

Come sarà possibile mettere in evidenza un commento? Sarà necessario swipare il messaggio verso sinistra e selezionare tra le varie opzioni disponibili la puntina, in questo modo possiamo metterlo al di sopra di tutti gli altri commenti.

Adam Mosseri, il CEO di Instagram, ha spinto verso la creazione di questa funzione. Il fine ultimo è quello di combattere molestie e disinformazione nei confronti di tutti gli utenti, rendendo il social network più moderato. Quindi, l’app sta provando a migliorare la sua esperienza durante l’uso.

Si spera che l’approccio che sta cercando di proporre Instagram sia d’auspicio per responsabilizzare gli utenti. Si vuole evitare di affidare la moderazione all’intelligenza artificiale, la quale si è mostrata non estremamente efficace in merito.